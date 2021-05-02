Москва, , 09:10 — REGNUM Имя новорождённой дочери артистов Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе раскрыл его старший брат — Константин Меладзе. Он сообщил, как назвали ребёнка, в программе «Люди большого города».

«Уже в шестой раз стал дядей», — поделился продюсер с ведущей шоу. «Назвали Агата», — рассказал он.

Ранее Константина Меладзе обвинили в домогательствах. Певица Ани Лорак на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1» рассказала, что продюсер предложил ей интимную близость в обмен на продвижение в карьере.

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