Москва, , 22:55 — REGNUM 31-летний опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком прошедшего месяца по версии болельщиков. Об этом 1 мая сообщили на официальном сайте клуба. В голосовании принимали участие 53 тысячи болельщиков.

Портал WhoScored оценил игру футболиста на 8,4 балла из 10. Это самый высокий показатель среди футболистов, включенных в символическую сборную РПЛ по итогам апреля. В состав символической сборной также вошли Гильерме, Мурило Серкейра, Иван Ордец, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Андрей Мостовой, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

В апреле польский футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых набрал 5+2 очка по системе гол+пас.

Крыховяк перешел в «Локомотив» из «Пари Сен-Жермен» летом 2019-го года за 12 миллионов евро. Контракт футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2022-го года.