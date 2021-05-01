Минск, 1 мая, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В пятницу 30 апреля посольство США в Минске пикетировали представители «Белорусского республиканского союза молодёжи», а в субботу 1 мая — члены «Федерации профсоюзов Белоруссии». Пикетчики призвали официальный Вашингтон отказаться от политики санкций, применяющихся к белорусским госпредприятиям, чиновникам, пропагандистам и силовикам, которых на Западе считают виновными в фальсификации выборов и уничтожении демократии.

Homoatrox Американское посольство в Минске

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В опубликованном заявлении ФПБ сказано, что «15 отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Белоруссии, выступили с требованием отменить незаконные экономические санкции в отношении белорусских предприятий».

«Эти меры — не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства», — констатировало руководство «государственных» профсоюзов.

ФПБ формально является негосударственной структурой, однако в общественном мнении воспринимается именно как государственная организация, тесно аффилированная с президентской администрацией. Решение о назначении председателя «государственных» профсоюзов принимает лично Александр Лукашенко. Во время президентской кампании 2020 года председатель ФПБ возглавлял избирательный штаб бессменного родителя постсоветской республики.

БРСМ был создан по поручению Лукашенко и финансируется из госбюджета. Как и ФПБ, и «Белорусский союз женщин», и организация «Белая Русь», и ряд других структур, это молодёжное объединение всегда и беспрекословно выражало поддержку проводимой Лукашенко политике.

Санкции США были возобновлены 19 апреля по решению минфина США. Условием их отмены названо освобождение политзаключённых. Александр Лукашенко и глава МИД Белоруссии Владимир Макей отказываются признавать наличие политзаключённых в постсоветской республике. Совмин Белоруссии, отвечая на западные санкции, опубликовал список компаний Евросоюза, товары которых запрещены к ввозу и реализации на белорусской территории.

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