Мурманск, , 22:43 — REGNUM В Мурманской области в шторм попали восемь рыбаков на четырех лодках. Об этом 1 мая сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

Андрушкевич Владимир Ильич. Рыбаки. 1957

По последним данным, ЧП произошло в районе губы Орловка.

«На промысел вышли четыре лодки, в каждой по два рыбака», — сообщили в следственном управлении.

По последним данным, в результате непогоды погибли трое рыбаков, еще два человека спаслись. В настоящее время продолжаются поиски остальных рыбаков.

Как передавало ИА REGNUM, автомобиль с рыбаками провалился под лед на озере Тургояк в Челябинской области 16 апреля.

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