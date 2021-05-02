Киев, , 09:05 — REGNUM Украинская певица Ольга Полякова поддержала исполнительницу Ани Лорак. Она опубликовала видео в своём Instagram-аккаунте, где рассказала о домогательствах продюсера Константина Меладзе.

https://www.instagram.com/tv/COS0enGJEeT/

«Хотела бы записать пост в поддержку Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью рассказала о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере», — начала свой ролик Полякова. «Я сама получала такое же предложение от этого человека», — призналась певица.

Ранее артистка Ани Лорак на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1» рассказала, что продюсер Константин Меладзе предложил ей интимную близость в обмен на продвижение в карьере. «Я не хочу говорить об условиях, которые поставил Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости», — объяснила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Ведущая «Ревизорро» Ксения Милас устроила поножовщину