Лондон, 1 мая, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В столице Великобритании Лондоне правоохранители задержали девять участников протеста Kill the Bill, выступавших против расширения полномочий полицейских. Об этом 1 мая сообщили в полиции Лондона.

Kashfi Halford Протест в Лондоне

«В ходе сегодняшних акций протеста в Лондоне арестованы девять человек. Демонстрация достигла Садов Воксхолла, где пока еще остаются люди», — сообщили в полиции.

Напомним, несколько сотен участников протеста днём 1 мая собрались на Трафальгарской площади в Лондоне, после чего направились колонной по центральным улицам города и дошли до Южного берега Темзы. Протестующие выражают недовольство законопроектом, который предусматривает расширение полномочий полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов Kill the Bill прошла в Лондоне 3 апреля. Кроме того, в тот же день на Трафальгарской площади в столице Великобритании прошел митинг против сексуального харасcмента в отношении женщин.

Отметим, ограничительные меры, введённые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стали постепенно ослабляться в начале марта. Начиная с 8 марта жителям Великобритании отменено решение не выходить из дома без особой необходимости, с 12 апреля открылись магазины, салоны красоты, террасы пабов. Следующий этап отмены ограничений намечен на 17 мая. Планируется, что с этой даты, помимо прочих послаблений, Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами.