Нижний Новгород, 1 мая, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 29-летний словацкий нападающий Марек Гривик подписал контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом 1 мая сообщили на официальном сайте российской команды.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

В прошедшем сезоне Гривик выступал за «Лександ», в составе которого провел 44 матча в рамках шведской хоккейной лиги, в которых отметился 14-ю заброшенными шайбами и 37-ю голевыми передачами.

По результатам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо» с 67-ю очками заняло восьмую строчку в турнирной таблице восточной конференции.