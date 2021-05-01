Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM В апреле 2021 года общее количество взрослых пациентов, госпитализированных в Петербурге с COVID-19 и пневмониями, уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом текущего года. Если марте в сутки в среднем госпитализировали 309 таких пациентов, то в апреле — 280. Всего за апрель в специализированные инфекционные стационары было доставлено 7845 пациентов.

7 Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованных 1 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Итоги апреля в целом свидетельствуют о снижении интенсивности распространения инфекции, но медленном и нестабильном. Так, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, уменьшилось на 22,61%. Общее число активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении за месяц сократилось на 14,78%.

«Вторая волна эпидемии так и не снизилась до минимального уровня заболеваемости за всю эпидемию, который наблюдался в августе 2020 года», — констатировали в Межведомственном совете.

Там также уточнили, что в апреле 2021 года скорую медицинскую помощь пациентам с ковидом и подозрением на него оказывали 482 выездных бригады. Койки для таких пациентов развернуты на базе 12-ти городских и 2-х федеральных медицинских организаций. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 181 пациент.

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