Пекин, , 22:30 — REGNUM 48-летний российский тренер Алексей Ковалев покинул пост главного тренера китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар». Об этом 1 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM. Также тренерский штаб китайской команды покинут его ассистенты Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

Контракт Ковалева с китайской командой был рассчитан до 30-го апреля 2020-го года. Руководство и тренер решили не продлевать соглашение и прекратить сотрудничество.

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» занял последнее 12-е место в турнирной таблице восточной конференции. За 60 матчей китайская командами смогла набрать лишь 34 очка. Разница забитых и пропущенных шайб: 139−213.