* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 22:29 — REGNUM Властям Соединенных Штатов необходимо найти компромиссные решения, чтобы движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздержалось от возобновления масштабных боевых действий. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Талибы bluuurgh

«(США) надо найти с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) компромиссные формулы, чтобы убедить их воздержаться от начала масштабных боевых действий», — сказал он в интервью РБК.

При этом, уточнил он, это будет непросто не только в силу морально-психологических моментов и факторов, но и в силу того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны отреагировать на то, что «одна из подписавших Дохийское соглашение сторон отказывается от своих обязательств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ появились утверждения о том, что Россия якобы обещала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за нападения на военнослужащих США и стран коалиции в Афганистане. Руководство РФ не раз отвергало подобные домыслы.

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