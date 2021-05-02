Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Звезда телесериала «Игра Престолов», актриса Эсме Бьянко обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и подала на него в суд. Об этом сообщает издание «Канобу».

По данным СМИ, Бьянко утверждает, что Мэнсон неоднократно употреблял наркотические средства и силой принуждал её к сексу. В иске указано, что музыкант изнасиловал актрису в мае 2011 года.

Ранее Мэрилина Мэнсона неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. Актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», рассказала, что рок-исполнитель годами «ужасно издевался» над ней.

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