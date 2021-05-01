Лейпциг, Германия, , 22:19 — REGNUM Руководство «Ред Булл Лейпцига» хочет арендовать 24-летнего немецкого вратаря мюнхенской «Баварии» Александра Нюбеля. Речь идет о годичной аренде без права выкупа. Об этом 1 мая сообщили на портале transfermarkt.

Руководство «быков» рассматривает Нюбеля в качестве временной замены вратарю сборной Венгрии Петеру Гулачи.

В текущем сезоне Нюбель принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.

Нюбель перешел в «Баварию» из «Шальке-04» летом 2020-го года на правах свободного агента.

Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан до 30-го июня 2025-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг», набрав 64 очка после 31-го тура, идет на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги.