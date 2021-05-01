Москва, , 22:15 — REGNUM Рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Москве. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Мы (власти Москвы — прим. ИА REGNUM) видим рост заболеваемости (COVID-19 — прим. ИА REGNUM), — сказал Собянин. — Поэтому нужно беречься».

При этом мэр Москвы добавил, что в столице наблюдается не критическая ситуация с SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая оперативный штаб Москвы сообщил, что за минувшие сутки в столице выявили 3208 случаев заражения коронавирусом.

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