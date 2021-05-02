Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Американский TikTok-блогер Белла Порч записала песню под названием Build A Bitch. Она опубликовала сниппет трека в своём аккаунте.

За сутки ролик посмотрели почти 17 млн человек, а 2,9 млн из них поставили ему отметку «нравится». Премьера композиции состоится 14 мая 2021 года.

Ранее Белла Порч сняла совместный ролик с блогером из России Лизой Анохиной. Видеобыло опубликованона TikTok-канале Анохиной 28 апреля.

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