Душанбе, 1 мая, 2021, 22:05 — ИА Регнум. На автозаправочной станции на западной окраине столицы Таджикистана Душанбе прогремел взрыв. Об этом 1 мая сообщает Sputnik Таджикистан.

Павел Редин ИА Красная весна АЗС.

Отмечается, что инцидент произошел в 19:30 по местному времени (17:30 мск). Пожар более полутора часов тушили десять расчетов.

По данным издания, в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие, но их число неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января 2021 года на строительном рынке «Султон Кабир» в Душанбе произошел крупный пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети. К тушению пожара привлекли более 500 человек.

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