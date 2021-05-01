Кротоне, , 22:03 — REGNUM 1 мая в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» в рамках 34-го тура итальянской Серии А по футболу миланский «Интер» одержал уверенную победу над «Кротоне» благодаря голам Кристиана Эриксена и Ахрафа Хакими на 69-й и 90+2-й минутах соответственно. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

MVP встречи с оценкой 7,78 был признан 24-летний центральный полузащитник «Интера» Николо Барелла, отметившийся голевой передачей, двумя выигранными единоборствами и одним успешным отбором. Точность передач итальянца составила 88%.

Желтые карточки получили три футболиста: Марцело Брозович, Эммануэль Ривьер и Кристиан Эриксен.

Бригада арбитров: Алессандро Пронтера | Вито Мастродонато | Дамиано Маргани | Ивано Пеццуто.

Одержав победу, миланский «Интер» продлил беспроигрышную серию до пятнадцати матчей.

«Интер» набрал 82 очка и укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Нерадзурри» могут стать чемпионами уже завтра, если «Аталанта» не сможет обыграть «Сассуоло».