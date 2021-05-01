Асбест, Свердловская область, , 21:54 — REGNUM В Асбесте Свердловской области девочка 2020 года рождения захлебнулась в ванной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, это произошло во время купания, когда мать на некоторое время оставила свою дочь одну. Девочка пережила клиническую смерть. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Выясняются обстоятельства произошедшего.