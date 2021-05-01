Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, 1 мая, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В посёлке Пышма Свердловской области 1 мая сгорело три дома. Распространению огня способствовал сильный ветер, сообщает областное управление МЧС.

Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Горящий дом

Два неэксплуатируемых и один жилой находились на ул.Барахвостова. Общая площадь пожаров составила 200 кв. метров. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

Пожарные смогли отстоять близстоящие строения и локализовали пожар. А затем огонь был полностью потушен.