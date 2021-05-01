Москва, , 21:40 — REGNUM Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с частицей Благодатного огня приземлился в московском аэропорту Внуково.

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Благодатный огонь будет передан в 25 городов и регионов страны, в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах.

Как сообщало ИА REGNUM, благодатный огонь — это святыня для верующих. Он символизирует нерукотворный свет Воскресенья Христова, о котором говорил апостол Пётр.

Благодатный огонь получили 1 мая в Иерусалиме представители 11 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша, Казахстан и Кипр.