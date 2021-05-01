Милан, Италия, , 21:35 — REGNUM 1 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках 34-го тура итальянской Серии А по футболу состоится матч «Милан» — «Беневенто». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Транслироваться игра будет на канале «МАТЧ! Футбол 2». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последний матч между этими двумя командами завершился победой «россонери» со счетом 2:0. В том матче голами отметились Франк Кессье и Рафаэл Леау.

На данный момент «Милан» с 66-ю набранными очками идет на пятой позиции в турнирной таблице Серии А, «Беневенто» с 31-м очком расположился на 18-м месте в зоне вылета.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Маттео Пассери | Алессандро Костанцо | Франческо Фурне.

Стартовые составы:

«Милан»: Доннарумма, Далот, Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Леау, Ибрагимович.

«Беневенто»: Монтито, Кальдирола, Глик, Барба, Дабо, Виола, Импрота, Депаоли, Ионицэ, Лападула, Фальке.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в 17-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.