Санкт-Петербург, 1 мая 2021, 21:52 — REGNUM По эпидемическим причинам, из-за сохранения угрозы коронавируса, 1 мая в Петербурге были отменены все массовые мероприятия, концерты и гуляния.

Фонтан у Казанского собора
Фонтан у Казанского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM

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Однако без праздника людей всё же не оставили: жителей и гостей Северной столицы порадовали запуском основных городских фонтанов и фонтанных комплексов.

Фонтан у Казанского собора
Фонтан у Казанского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM

Старт новому сезону дали фонтаны в сквере у Зимнего дворца, у Адмиралтейства, у Казанского собора, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и некоторые другие.

Фонтан у Адмиралтейства
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фонтан у Адмиралтейства
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фонтан у Адмиралтейства
Дарья Драй © ИА REGNUM

А 9 мая, в День Победы, запустят главный фонтан Московского парка Победы «Слава», фонтан в Южно-Приморском парке Победы, фонтанные комплексе на Московской площади и на площади Ленина, фонтан со светомузыкой на Торговой площади в Петергофе и ряд других.

Горожане у фонтана у Адмиралтейства
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщина у фонтана у Адмиралтейства
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фонтан у Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как напомнили в петербургском Водоканале, в хозяйственном ведении предприятия в настоящее время находятся 111 фонтанов.

Девушки фотографируются у фонтана у Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушки фотографируются у фонтана у Эрмитажа
Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом сезоне будут функционировать 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Фонтаны будут включаться в 9 часов утра и выключаться в 9 часов вечера.

Мужчина ищет монетки в фонтане
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина ищет монетки в фонтане
Дарья Драй © ИА REGNUM

Водоканал просит горожан и гостей Петербурга бережно относиться к фонтанам.

Украшение города 1 мая
Украшение города 1 мая
Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: «Водоканал» включит большинство фонтанов Петербурга уже 1 мая