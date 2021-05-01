Екатеринбург, , 21:27 — REGNUM В Свердловской области 30 апреля выявили ещё 17 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Так, заражение подтвердилось у 40 жителей Екатеринбурга. Кроме того, новые случаи имеются в Бисерти, Богдановиче, Горноуральском городском округе, Карпинске, Нижней Туре и многих других территориях.

С начала пандемии в регионе выявили уже 86 271 носителя коронавируса. 234 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. По выздоровлению выписаны 79 964 граждан. А за сутки зарегистрировали ещё 12 смертей от COVID-19. С начала пандемии их количество достигло уже 3115 человек.