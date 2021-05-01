Анкара, , 21:22 — REGNUM Трудящихся Турции с Днем труда и солидарности поздравил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 1 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на послание главы государства.

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»Поздравляю всех тружеников страны, вносящих вклад в развитие Турции», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что правительство страны прикладывает усилия для того, чтобы все трудящиеся имели право на достойную оплату и хорошие условия работы.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил троих новых министров в турецком правительстве.

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