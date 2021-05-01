Ставрополь, , 21:21 — REGNUM В Ставропольский край доставили чартерным рейсом благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил представитель делегации Ставрополья, член Совета Федерации Михаил Афанасов.

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«Несмотря на все сложности, в этом году нам удалось оперативно доставить частицу Святого Света на ставропольскую землю», — сказал он.

В самое ближайшее время Благодатный огонь «озарит своим светом городские и сельские приходы, каждый храм Ставропольского края», добавил сенатор.

Напомним, благодатный огонь — это святыня для верующих. Он символизирует нерукотворный свет Воскресенья Христова, о котором говорил апостол Пётр.

Благодатный огонь получат представители 11 стран. Это — Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша, Казахстан и Кипр.