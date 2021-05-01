Краснодар, , 21:15 — REGNUM 1 мая в Краснодаре в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2020/21 «Краснодар» потерпел поражение от «Сочи» со счетом 1:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Кристиан Нобоа (пенальти) 6 — 0:1, Дмитрий Стоцкий 59 — 1:1, Антон Заболотный (Кирилл Заика) 86 — 1:2, Кристиан Нобоа 90+4 — 1:3.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,54 (по версии портала WhoScored) стал 29-летний таранный нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный, отметившийся забитым мячом и десятью выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 55%.

Желтые карточки: Стоцкий — 5, Пруцев — 14, Кабелла — 49, Терехов — 61, Юсупов — 81.

Красные карточки: Кабелла — 79.

Статистика матча («Краснодар"/"Сочи»)

Удары 10/10

Удары в створ 3/8

Владение 55%/45%

Угловые 3/6

Нарушения 12/14

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Пантелео, Стоцкий (Смольников, 78'), Вилена, Кабелла, Газинский (Сулейманов, 89'), Ольссон, Классон (Вандерсон, 67'), Ионов (Уткин, 78'), Берг (Ари, 89').

«Сочи»: Заболотный, Мевля, Маргасов, Прохин, Пруцев, Прохин, Терехов, Нобоа, Заика (Набиуллин, 89'), Юсупов, Руденко (Жоаозиньо, 65'), Заболотный (Барсов, 90').

«Краснодар» с 38-ю очками остался на 10-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Сочи», набрав 49 очков, поднялся на пятую строчку. От зоны еврокубков команду Владимира Федотова отделяет одно очко.