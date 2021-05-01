Аддис-Абеба, , 21:11 — REGNUM В Эфиопии из-за нападения боевиков погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает 1 мая издание Addis Standard.

По данным издания, боевики напали на автобус, в результате погибли 15 мирных жителей. Второе нападение произошло в Южной Эфиопии, в результате нападения были убиты шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта вооруженные боевики совершили серию нападений на мирных жителей в штате Оромия в центральной части Эфиопии. В нападении подозревали членов повстанческой группировки «Освободительная армия Оромо». В результате атаки погибли 28 мирных жителей, еще 12 получили различные ранения.

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