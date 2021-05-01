Челябинск, , 21:08 — REGNUM В Челябинской области 30 апреля выявили ещё 105 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Столько же было выписано в связи с выздоровлением. Всего же с начала пандемии в регионе выявили уже 60 212 ковид-пациентов, а выздоровели 54 628.

Больных COVID-19 насчитывается 2929 человек. смерть шестерых граждан с коронавирусом подтвердили за последние сутки, в том числе пятеро скончались от COVID-19.