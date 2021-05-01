Улан-Батор, , 21:05 — REGNUM В Монголию доставили партию препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается в официальном Twitter российской вакцины.

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«Спутник V» прибыл сегодня (1 мая — прим. ИА REGNUM) в Монголию!» — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что министерство здравоохранения и социальной поддержки Албании зарегистрировало вакцину «Спутник V».

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