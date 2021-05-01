Екатеринбург, 1 мая 2021, 21:07 — REGNUM Левые организации Екатеринбурга провели маёвку в рамках празднования 1 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Первомай в условиях пандемии второй год подряд — все новости»
Праздничные мероприятия прошли в Шарташском лесопарке на Каменных палатках. Именно там в 1905 году выступал перед рабочими выдающийся российский революционер, большевик Яков Свердлов.
Активисты провели уборку территории лесопарка (на площадке амфитеатра), а позже провели праздничное собрание. Выступления были посвящены как теме защиты прав трудящихся, так и другим вопросам.
Один из докладчиков рассказал о том, как основатель марксизма Карл Маркс понимал сущность человека. По словам выступающего, Маркс считал, что у человека имеется родовая сущность — возможность заниматься преобразующей деятельностью, а капиталистические условия жизни отчуждают у него эту способность.
Кроме того, ряд активистов провели на улицах Екатеринбурга одиночные пикеты на тему защиты прав трудящихся.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили массовые демонстрации на 1 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале в честь Первомая вывесили красные флаги