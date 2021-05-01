Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM Левые организации Екатеринбурга провели маёвку в рамках празднования 1 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Праздничные мероприятия прошли в Шарташском лесопарке на Каменных палатках. Именно там в 1905 году выступал перед рабочими выдающийся российский революционер, большевик Яков Свердлов.

Активисты провели уборку территории лесопарка (на площадке амфитеатра), а позже провели праздничное собрание. Выступления были посвящены как теме защиты прав трудящихся, так и другим вопросам.

Один из докладчиков рассказал о том, как основатель марксизма Карл Маркс понимал сущность человека. По словам выступающего, Маркс считал, что у человека имеется родовая сущность — возможность заниматься преобразующей деятельностью, а капиталистические условия жизни отчуждают у него эту способность.

Кроме того, ряд активистов провели на улицах Екатеринбурга одиночные пикеты на тему защиты прав трудящихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили массовые демонстрации на 1 мая.

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