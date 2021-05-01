В Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном
Бишкек, 1 мая, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильна и находится под контролем киргизского лидера Садыра Жапарова, сообщил 1 мая секретариат Совета безопасности Киргизии.
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"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области в целом стабильная», — говорится в сообщении.
В Совбезе уточнили, что «ситуация находится под контролем президента Киргизии Садыра Жапарова».
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.
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