Анкара, , 20:52 — REGNUM Надежду на мирное разрешение напряженности между Киргизией и Таджикистаном выражает Турция. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных разговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

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По его словам, Анкара готова оказать необходимую помощь двум братским странам в решении разногласий.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в департаменте информации таджикского внешнеполитического ведомства сообщили, что в скором времени власти Таджикистана и Киргизии приступят к описанию участков госграницы.

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