Париж, 1 мая, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien, опубликованном 30 апреля, заявил, что на сегодняшний момент он думает как спасти Францию от кризиса COVID-19, а не о предстоящей президентской гонке.

facebook.com EmmanuelMacron Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос о своём будущем в политике, Макрон заявил:

«Сегодня моя первоочередная задача — устранить последствия кризиса».

Эммануэль Макрон «Я ложусь спать каждый вечер с сомнениями и просыпаюсь каждое утро с изменёнными убеждениями».

Прежде чем начать думать о своей личной политической судьбе, Эммануэль Макрон хочет также сначала вывести страну из коронакризиса, так как, по его словам, если он не сумеет вывести страну из кризиса COVID-19, никакой судьбы не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон в очередной раз заявил, что «мы должны жить с вирусом».