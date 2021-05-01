Москва, , 20:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», соответствующая телеграмма опубликована 1 мая на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что с каждым годом фестиваль расширяет творческие горизонты, обогащает свою программу новыми замечательными произведениями.

«И сегодня в Крыму, в преддверии Дня Великой Победы, вновь встречаются артисты из разных стран, чтобы исполнить на родных языках лучшие песни военных лет и, конечно, пообщаться со своими коллегами и друзьями», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что фестиваль пройдёт успешно, в тёплой, праздничной атмосфере, оставит у всех присутствующих самые добрые и незабываемые впечатления.

Как сообщало ИА REGNUM, международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» проходит с 29 апреля по 2 мая, его организаторами выступает министерство культуры Крыма совместно с фондом «Гуманитарный мир» и министерством курортов и туризма региона.

В числе участников фестиваля — артисты из Франции, Великобритании, Португалии, Польши, Аргентины, Австрии, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Швеции и США.