Минск, , 20:34 — REGNUM На территории Белоруссии за минувшие сутки выявили более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1244 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 359 982.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в Белоруссии превысило 2,5 тыс.

Напомним, днем ранее в Белоруссии за сутки выявили более 1,5 тыс. новых носителей коронавируса.