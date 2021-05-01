Мадрид, , 20:31 — REGNUM 1 мая 24-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором раунде обыграла голландскую спортсменку Кики Бертенс со счетом 6:4, 6:3 и пробилась в третий круг теннисного турнира в Мадриде. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

За выход в третий раунд Кудерметова получит около 34 тысяч евро. Также спортсменка по итогу получит минимум 120 рейтинговых очков. В третьем раунде россиянка встретится со спортсменкой из Чехии Петрой Квитовой.

Призовой фонд турнира Mutua Madrid Open составляет 2,5 миллиона евро.