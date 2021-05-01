Кудымкар, Пермский край, 1 мая 2021, 20:30 — REGNUM Пожар с гибелью восьми человек в Кудымкаре Пермского края мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Сейчас по факту произошедшей трагедии идёт проверка. В ходе неё предстоит оценить социальные и жилищные условия семьи и действия субъектов профилактики.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в частном доме. Погибли шестеро взрослых и два ребёнка.
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