Кудымкар, Пермский край, , 20:30 — REGNUM Пожар с гибелью восьми человек в Кудымкаре Пермского края мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сейчас по факту произошедшей трагедии идёт проверка. В ходе неё предстоит оценить социальные и жилищные условия семьи и действия субъектов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в частном доме. Погибли шестеро взрослых и два ребёнка.

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