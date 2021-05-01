Анна Алябьева, 1 мая 2021, 21:55 — REGNUM Жители Кемерова раскритиковали уборку дороги на проспекте Ленина. Видео необычного способа уборки грязи пылью было размещено накануне, 30 апреля, в паблике «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что на видеозаписи хорошо видно, что грузовик дорожных служб рассеивает пыль на автодорогу.
«Мне даже на секунду показалось, что я чувствую запах этой пыли», — написала Виктория М.
«Сразу видно: Маланья блины печёт — весь забор в тесте…» — подметил Сергей Л.
«Позавчера на Ленина, 82 была уборка. Парни с воздуходувками такие столбы пыли поднимали, что Сайлент Хилл отдыхает. Зато галочку поставили — убрано», — рассказала Ольга С.
«Ужас! Машина сконструирована так, что сначала, вроде, поливать должна?!» — отметила Ирина Б.
«Деньги выделены, деньги отработаны», — подчеркнул Иван Л.
Отметим, что ранее мэрия Кемерова сообщала, что в городе продолжается весенняя уборка. По официальным данным, только 27 апреля к уборке дорог областного центра было привлечено 98 единиц спецтехники и 249 рабочих.
«Задействованы семь подметально-уборочных машин, два дорожных пылесоса «Бродвей», 14 поливомоечных машин, шесть тракторных щёток», — заявляли городские власти. Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях также появилось видео, снятое в Новосибирске, где сегодня, 1 мая, «разгуливал» пылевой вихрь.
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