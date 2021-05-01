Челябинск, 1 мая, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Челябинске 1 мая состоялся праздничный фейерверк. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Праздничный фейерверк в Челябинске

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Увидеть зрелище можно было на набережной реки Миасс. Также его было хорошо видно с пересечения улиц Энгельса и Труда.

Как сообщало ИА REGNUM, салюты проводятся в Челябинске три раза за год. Это 1 мая, 9 мая и в День города. Напомним, что 2 июля 2020 года столице Южного Урала было присвоено звание «Город трудовой доблести».