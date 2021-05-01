Баку, , 20:22 — REGNUM Азербайджан 2 мая получит первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили 1 мая в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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«Приобретенная в России вакцина «Спутник V» будет доставлена в Азербайджана 2 мая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азербайджане за имитацию вакцинации от коронавирусной инфекции были наказаны три человека. В отношении подозреваемых начато производство об административном правонарушении.

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