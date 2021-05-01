Москва, , 20:20 — REGNUM Экс-защитник сборной России и бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу ЦСКА — «Уфа» (1:1), который состоялся первого мая 2020 года.

«Мне непонятно, что происходит с командой. Сегодня было два абсолютно разных тайма. Возможно, тренерский штаб находится в поиске игры. Не могу сказать, что команда в кризисе. У ЦСКА не может быть кризиса. Если не брать во внимание пропущенный гол во втором тайме, то команда играла хорошо. Кучаев вышел на замену удачно, Чалов забил. Второй тайм был намного лучше первого», — приводит слова Виктора Онопко «Спорт-Экспресс».

Единственный мяч в ворота «Уфы» на 71-й минуте забил российский нападающий Федор Чалов после передачи Вадима Карпова.

На 86-й минуте матча ЦСКА — «Уфа» арбитр Василий Казарцев, по мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, ошибочно не назначил пенальти в пользу «красно-синих».

На данный момент ЦСКА с 47-ю набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.