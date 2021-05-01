Ставрополь, 1 мая 2021, 20:03 — REGNUM Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ставропольском крае будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС, сообщили 1 мая в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.
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Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачево-Черкесию, попал в аварию 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы. 3 мая в Волгоградской области объявлен траур по погибшим детям.
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