Ставрополь, , 20:03 — REGNUM Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ставропольском крае будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС, сообщили 1 мая в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

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Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачево-Черкесию, попал в аварию 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы. 3 мая в Волгоградской области объявлен траур по погибшим детям.

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