Тюмень, , 20:02 — REGNUM Власти Тюмени на благоустройство парка «Заречный» намерены затратить свыше 500 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени», сообщается на сайте госзакупок.

Заявки от участников аукциона принимаются до 17 мая 2021 года. Подрядчика выберут 19 мая.

В 2021 году из горбюджета предполагается затратить на благоустройство «Заречного 179,6 млн рублей, в 2022 году — 279,6 млн рублей, в 2023-м — 60,1 млн рублей.