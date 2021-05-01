Медногорск, Оренбургская область, , 20:01 — REGNUM В медеплавильном цехе Медногорского медно-серного комбината (ММСК) 24 апреля действительно погиб загрузчик шахты. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе предприятия.

Причиной стало обрушение бункера. Сейчас Западно-Уральское управление Ростехнадзора выясняет обстоятельства произошедшего. Сформирована специальная комиссия, в которой среди прочих состоят главный технический инспектор горно-металлургического профсоюза Оренбургской области Константин Жуков и иные ответственные лица. Кроме того, в выяснении обстоятельств случившегося участвует и ближайший родственник — доверенное лицо вдовы погибшего.

Представители ММСК оказывают правоохранительным и надзорным органам полное содействие. Кроме того, уже в первые часы после трагедии руководство комбината вышло на связь с супругой и родителями Дениса. Также произошедшее не оставило ни одного сотрудника равнодушным. Коллектив скорбит вместе с семьёй металлурга.

«Комбинат взял на себя организацию похорон, оказал материальную помощь семье. Мы не оставим их без внимания и в дальнейшем. В этом проявится наша сила и сплоченность», — отмечает заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Веденеева.

Также на ММСК добавили, что предприятие продолжает работать. В ремонт выведена лишь часть металлургического оборудования. А зарплата начисляется и выплачивается вовремя. У комбината имеются ресурсы и силы для того, чтобы мобилизоваться и восстановиться, а также продолжать работать уверенно и вести социальную активную политику в интересах работников предприятия и жителей города Медногорска.

«Руководство ММСК призывает не придавать этому трагическому событию политическую окраску и не поддаваться на провокации лиц, по большей части не имеющих отношения к комбинату и его коллективу», — добавили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, на поминках 24-летнего погибшего металлурга устроили стихийный митинг. Его участники жаловались на якобы невыносимые условия труда и высокий износ оборудования.

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