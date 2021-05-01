Сочи, Краснодарский край, , 19:59 — REGNUM Около 600 человек ожидают вылета из международного аэропорта «Сочи» из-за задержанных рейсов 1 мая. Причиной задержки отправления пяти самолётов стали погодные условия.

«Из 21 задержанного рейса будут отправлены в период с 18:30 до 21:00 пять рейсов, из них четыре — в Москву и один — в Краснодар. Общее число пассажиров задержанных рейсов составляет 577 человек», — цитируют «Кубанские новости» представителя аэропорта.

В ночь на 1 мая аэропорт Сочи не смог принять 21 рейс из-за низкой облачности — суда были отправлены на запасные аэродромы. Также 22 рейса задержали вылет в Сочи из-за погодных условий.