Горловка, ДНР, , 19:59 — REGNUM Украинские силовики обстреляли окраину Горловки из минометов. Об этом 1 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что украинские боевики, занимающие позиции в районе подконтрольного Украине поселка городского типа Ленинское, обстреляли окрестности поселка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки.

Всего по посёлку было выпущено 10 мин калибром 82 мм. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля управление Народной милиции республики сообщило, что число обстрелов территории ДНР со стороны украинских боевиков за неделю достигло 35.

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