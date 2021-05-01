Париж, , 19:57 — REGNUM 1 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 35-го тура французской Лиги 1 по футболу «Пари Сен-Жермен» — «Ланс». Игра завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На экваторе первой половины Неймар открыл счет после передачи Юлиана Дракслера — 1:0. На 59-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев, замкнув подачу Неймара с углового — 2:0. Через две минуты 22-летний камерунский нападающий Игнатиус Ганаго вернул гостей в игру — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Арно Калимуэндо Муинга.

MVP встречи по версии портала WhoScored с оценкой 9.09 стал бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, отметившийся забитым мячом, голевой передачей, четырьмя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 76%.

Желтые карточки: Медина — 66, Сотока — 76, Эррера — 78, Керер — 89, Маркиньос — 90+1, Верратти — 90+5.

Составы команд:

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Данба, Перейра, Сарабия, Гейе, Неймар, Дракслер, Икарди.

«Ланс»: Фариньес, Медина, Фортес, Градит, Фофана, Клаусс, Мишелен, Каюзак, Дукуре, Ганаго, Муинга.

«ПСЖ», набрав 75 очков, поднялся на первую позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» с 56-ю очками остался на пятой позиции.