Бердск, Новосибирская область, , 19:53 — REGNUM Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли лосёнка, дрейфовавшего на льдине в Обском море недалеко от новосибирского посёлка Сосновка. Уточняется, что животное не пострадало.

Как рассказали в новосибирском региональном управлении МЧС РФ, о попавшем в беду животном сообщили очевидцы. Спасатели отправились на место вызова. Они выяснили, что лосёнок попал в ледовый плен в нескольких метрах от береговой линии. Спасатели совместно с охотоведами бердского общества охотников и рыболовов на судне на воздушной подушке, с помощью веревок вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Лосёнок около получаса находился на берегу, после чего скрылся в лесу.