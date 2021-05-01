Берлин, , 19:51 — REGNUM Более тысячи человек собрались на первомайское шествие в округе Нойкельн-Кройцберг в Берлине, прийти на митинг призвало объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin.

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Участники выступают против социального неравенства и депортаций.

Митинг проходит без серьезных инцидентов. Порядок в городе обеспечивают 5,6 тыс. правоохранителей, которые призывают собравшихся соблюдать дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 1 мая, в столице Франции Париже сотрудники полиции задержали 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации.

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