1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 21:06 — REGNUM Первомайская демонстрация в Москве в 2021 году хоть и состоялась, но была далеко не такой многочисленной, как в докоронавирусный период. Не было ни традиционного шествия профсоюзов по Красной площади, ни других характерных для этого дня торжеств. Единственным публичным мероприятием на 1 мая в столице стала акция КПРФ и представителей других политических течений левого толка.

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Сбор перед возложением цветов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Но и эта акция оказалась куда менее масштабной, чем в предыдущие годы. Всего в столичной демонстрации по случаю Дня весны и труда приняли участие порядка 300 человек.

Сбор перед возложением цветов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мероприятие началось в 11:00. Собравшись на Манежной площади, колонна прошла к Вечному огню, чтобы возложить к мемориалу цветы, сделав то же самое у памятника Георгию Жукову и Карлу Марксу. После этого участники собрались на территории Новопушкинского сквера, где началась главная часть коммунистического Первомая, которая вместо традиционного митинга прошла в формате встречи с депутатами. Еще одним отличием 2021 года стало отсутствие централизованного шествия от места возложения цветов к точке проведения «митинга».

Возложение цветов к памятнику Карла Маркса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Помимо красных флагов и такого же цвета воздушных шариков участники акции держали в руках масштабный транспарант алого цвета, гласящий: «Держитесь левой стороны». Вероятно, в силу формата мероприятия, которое официально было представлено в виде встречи депутатов с избирателями, на акции не было традиционных для Первомая плакатов и растяжек.

Встреча с депутатом ГД Валерием Рашкиным в Новопушкинском сквере Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представители КПРФ, выступая перед собравшимися, традиционно затрагивали социальные темы, сетуя на недостатки действующего законодательства в части поддержки бюджетников и слоев населения с низкими доходами.

Валерий Рашкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Пенсия трудящегося всю жизнь человека — 12 тыс. рублей. Это не просто нищета, это подготовка к убийству пенсионеров. На такую пенсию невозможно выжить. У нас 43% мужчин не доживают до пенсии. Это геноцид мужского населения», — возмущался во время своего выступления первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, призывая снизить пенсионный возраст в России.

Сбор перед возложением цветов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В целом акция прошла спокойно. Пожалуй, самым напряженным её моментом стала дискуссия организаторов с представителями полиции, которые попросили отдать им транспарант, указав, что подобная атрибутика уместна на митингах, но не на встречах населения с депутатами. В итоге стороны сошлись на нейтральном решении: баннер, призывающий держаться левой стороны, был свернут, но не конфискован. Мероприятие завершилось около 14:00 без серьезных эксцессов и происшествий.

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