Париж, , 19:40 — REGNUM Введение Российской Федерацией ответных ограничительных мер против европейских чиновников осудили во Франции. Об этом 1 мая написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на странице в соцсети Twitter.

«Я (глава МИД Франции — прим. ИА REGNUM) решительно осуждаю принятые вчера Россией против нескольких европейских чиновников меры… — написал он. — Я выражаю свою солидарность с ними».

Ле Дриан добавил, что во Франции ожидают «ответственного поведения» от России для снижения напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, список из восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд на территорию РФ, обнародовал МИД России 30 апреля.

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